Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rätselhafte Geschichte

Das dritte Geheimnis von Fátima

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 03.01.2026
Das dritte Geheimnis von Fátima

Das dritte Geheimnis von FátimaJetzt kostenlos streamen

Rätselhafte Geschichte

Folge 3: Das dritte Geheimnis von Fátima

46 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Im Jahr 1917 erschien den drei Hirtenkindern Lúcia, Jacinta und Francisco im Ort Fátima die Jungfrau Maria. Sie teilte ihnen drei Geheimnisse mit, die die Kinder niederschrieben. Veröffentlicht wurden sie erste lange Zeit später. Doch warum blieb der dritte Text mehrere Jahrzehnte in der Obhut des Vatikans?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rätselhafte Geschichte
Kabel Eins Doku
Rätselhafte Geschichte

Rätselhafte Geschichte

Alle 2 Staffeln und Folgen