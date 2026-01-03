Das dritte Geheimnis von FátimaJetzt kostenlos streamen
Rätselhafte Geschichte
Folge 3: Das dritte Geheimnis von Fátima
46 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12
Im Jahr 1917 erschien den drei Hirtenkindern Lúcia, Jacinta und Francisco im Ort Fátima die Jungfrau Maria. Sie teilte ihnen drei Geheimnisse mit, die die Kinder niederschrieben. Veröffentlicht wurden sie erste lange Zeit später. Doch warum blieb der dritte Text mehrere Jahrzehnte in der Obhut des Vatikans?
