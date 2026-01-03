Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schätze des Königs Salomon

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 03.01.2026
45 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Seit vielen Jahren sind Abenteurer und Archäologen unermüdlich auf der Suche nach den Schätzen des Königs Salomon. Jamie reist nach Jerusalem, um sich mit zwei Archäologen zu unterhalten, die sich im Zuge ihrer Arbeit intensiv mit dem Schatz und seinem möglichen Versteck auseinandergesetzt haben. Die drei begeben sich in ein unterirdisches Labyrinth, betreten alte römische Straßen und kommen dem Tempel mit jedem Schritt näher.

