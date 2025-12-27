Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rätselhafte Geschichte

Die Reichsflugscheibe

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 03.01.2026
Die Reichsflugscheibe

Rätselhafte Geschichte

Folge 3: Die Reichsflugscheibe

43 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs glaubten sowohl viele Deutsche als auch die Alliierten, dass die Nazis an neuen Technologien arbeiteten, die ihnen doch noch den viel beschworenen "Endsieg" bringen könnten. Im heute polnischen Eulengebirge sollen Hitlers Ingenieure hochmoderne Raketenantriebe entwickelt haben. Sind sie die Ursache für die sich damals häufenden UFO-Meldungen? Die heutige Folge untersucht, wieviel Wahrheit hinter den Vermutungen steckt.

