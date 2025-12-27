Rätselhafte Geschichte
Folge 4: Die Macht des Orakels
43 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12
Die Griechen der Antike verließen sich auf den Rat der Wesen der Unterwelt - die berühmten Orakel. Die Hilfesuchenden bekamen Prophezeiungen und teils verschlüsselte Lösungsansätze für Probleme der Gegenwart. Doch wer waren diese Kreaturen, die den Lauf der Geschichte beeinflussten? Was steckt hinter ihren nebligen Visionen und hellseherischen Kräften?
