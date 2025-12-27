Rätselhafte Geschichte
Folge 5: Die Felsenstadt Petra
40 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12
Die verlassene Felsenstadt Petra im heutigen Jordanien ist eines der großen Wunder der Antike. Doch wer hat die prachtvolle Stadt Petra erbaut - und warum? Welche Schätze liegen hier begraben, und welche dunklen Geheimnisse verbergen sich bis heute an diesem rätselhaften Ort? Der abenteuerlustige Jamie Theakston will das herausfinden.
