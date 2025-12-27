Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Felsenstadt Petra

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 03.01.2026
Folge 5: Die Felsenstadt Petra

40 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12

Die verlassene Felsenstadt Petra im heutigen Jordanien ist eines der großen Wunder der Antike. Doch wer hat die prachtvolle Stadt Petra erbaut - und warum? Welche Schätze liegen hier begraben, und welche dunklen Geheimnisse verbergen sich bis heute an diesem rätselhaften Ort? Der abenteuerlustige Jamie Theakston will das herausfinden.

