Rätselhafte Geschichte

Das Rätsel um die Kreuzigung Christi

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 6vom 30.11.2025
Das Rätsel um die Kreuzigung Christi

Das Rätsel um die Kreuzigung ChristiJetzt kostenlos streamen

Rätselhafte Geschichte

Folge 6: Das Rätsel um die Kreuzigung Christi

44 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Die heutige Folge beschäftigt sich mit der Kreuzigung Jesu Christi. Der Wahrheitsgehalt dieses entscheidenden Ereignisses wird auf den Prüfstand gestellt: Wurde er wirklich an ein Kreuz genagelt? Welche Antworten hält der Schauplatz des Geschehens, die Region Palästina, dazu bereit?

