Rätselhafte Geschichte
Folge 7: Die LSD-Experimente der CIA
44 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Im Mittelpunkt des MK-Ultra-Programm der CIA stand die Erforschung von Mitteln zur Gedankenkontrolle. Dabei wurde Testpersonen ohne ihre Zustimmung LSD verabreicht. Noch heute wirft das umstrittene Experiment viele Fragen auf - dabei geht es um Mord, Massenvergiftungen und geheime Bunker mit brisantem Inhalt.
