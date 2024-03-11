Sarpei/Hand of Blood vs Markovic/Kramer - Spieltag 8Jetzt kostenlos streamen
Die Weltmeister Mats Hummels und Lukas Podolski starten eine neue Ära des Fußballs: In der Baller League treten zwölf Teams an elf Spieltagen in der Motorworld in Köln gegeneinander an. Fußballstars und Streaming-Größen coachen als Kapitäne ihr Team und kommentieren die Spiele. ProSieben MAXX überträgt jeden Montag das Top-Spiel des Spieltags.