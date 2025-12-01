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Rapa

Episode 3

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 3vom 01.12.2025
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Rapa

Folge 3: Episode 3

53 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Tomás kehrt nach Ferrol zurück, als sein Freund Antón wegen Mordverdachts festgenommen wird. Unbeirrbar setzt er alles daran, dessen Unschuld zu beweisen - auch wenn die Zeit gegen ihn spielt. Währenddessen kämpft Maite verzweifelt darum, Lúa aus den Händen ihres Entführers zu befreien. Die Spannung steigt: Die Familie ringt zwischen moralischem Widerstand und der unbedingten Sehnsucht, ihre Tochter zurückzuholen.

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