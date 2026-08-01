Der Teufelsprüfer der AbenteurergildeJetzt ohne Werbung streamen
Reincarnated as a Sword
Folge 2: Der Teufelsprüfer der Abenteurergilde
24 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Fran und Meister kommen zwei Reisenden zu Hilfe, die von Goblins angegriffen werden. Als Dank für die Rettung nehmen die Männer das Mädchen und ihr Schwert mit in die Stadt Alessa. Dort befindet sich die Abenteurergilde, der Fran unbedingt beitreten will. Dafür muss sie ihre Fähigkeiten jedoch in einem Praxistest unter Beweis stellen.
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