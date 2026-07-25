Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück
Folge 1: Mit den Nerven am Ende
47 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Caroline und Erick brauchen Hilfe von Stacey Solomon bei der Renovierung ihres 80er Jahre Bungalows. Die beiden sind verzweifelt, da die mangelhaften Bauarbeiten sie finanziell stark belastet haben. Stacey zeigt dem Paar, wie man Klempnerarbeiten und Bodenverlegung selbstständig meistern kann. Staceys kreative DIY-Designideen verwandeln das unfertige Anwesen in ein Traumhaus.
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