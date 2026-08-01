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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück

Altes Haus und junges Glück

sixxStaffel 1Folge 5vom 15.08.2026
Altes Haus und junges Glück

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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück

Folge 5: Altes Haus und junges Glück

47 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Das frisch verheiratete Paar Shariqa und Imani kann seine Renovierung aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht allein bewältigen. Mit einem Budget von nur 10.000 Pfund für eine neue Küche und die Umgestaltung des Erdgeschosses stehen sie vor großen Herausforderungen. Stacey eilt den beiden zu Hilfe, motiviert sie zu ambitionierten DIY-Arbeiten und teilt kostensparende Designideen.

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