SAT.1Staffel 1Folge 130
Folge 130: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

1. Fall: Die Krankenschwester Anna Gerber wird wegen einer fahrlässigen Tötung angeklagt. Während sie den schwerverletzten Hendrik Reuther medizinisch versorgte, ist dieser durch das falsche Anschließen der Infusionsflaschen gestorben. Findet Richter Hold heraus, wie es zum tragischen Tod von Reuther kam? 2. Fall: Die Ballettlehrerin Monika Brecht steht vor Gericht, weil sie ihrer achtjährigen Schülerin aufputschende Mittel zur Leistungssteigerung verabreicht haben soll.

SAT.1
