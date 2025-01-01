Richter Alexander Hold
Folge 135: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der Schauspielerin Isabella Praski wird vorgeworfen, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Ihre zwölfjährige Tochter Lea konnte ungehindert an geladene Waffen in ihrer Wohnung gelangen. Als ein Fan der Schauspielerin in ihre Villa einbrach, erschoss das Mädchen den Eindringling. 2. Fall: Der Wachmann Dieter Brühler soll die Ehefrau seines besten Freundes brutal vergewaltigt haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick