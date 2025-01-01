Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 1Folge 136
Richter Alexander Hold

Folge 136: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

1. Fall: Harald Barnstetter steht vor Gericht, weil er seine Frau Maria brutal schlug und quälte. Angeblich soll das nach den Regeln eines abartigen Ehevertrages geschehen sein. Erlitt Maria die Qualen freiwillig? 2. Fall: Roland Sichel soll mit seinem Motorboot die Surfschülerin Marie Steine absichtlich angefahren und schwer verletzt haben. Er weist alle Vorwürfe von sich.

