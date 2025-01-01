Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 1Folge 140
Richter Alexander Hold

Richter Alexander HoldJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 140: Richter Alexander Hold

43 Min.Ab 12

1. Fall: Annette Ziegler soll in rasender Eifersucht die schwangere Geliebte ihres Mannes brutal niedergeschlagen haben: Sollte die Rivalin dabei das Kind verlieren, das ihr Mann gezeugt hat? 2. Fall: Natascha Seiler soll einem gefährlichen Straftäter aus der psychiatrischen Klinik zur Flucht verholfen haben. Sie behauptet aber, von dem flüchtigen Mörder zusammengeschlagen worden zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen