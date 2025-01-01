Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frau für tot erklärt/Das vergewaltigte Kindermädchen

SAT.1Staffel 1Folge 151
42 Min.Ab 12

Heute: Die Ärztin Dr. Straubinger ist angeklagt, weil sie die 20jährige Fatma fälschlicherweise für tot erklärte. Fatma fror sich im Leichenschauhaus mehrere Finger ab, bevor sie gerettet werden konnte. Und: Der Architekt Atlan Batulan ist angeklagt, weil er Na'Zyiah, das afrikanische Au Pair-Mädchen der Familie, zweimal vergewaltigt haben soll. Na'Zyiah behauptet sogar, von Atlan Batulan schwanger zu sein. Der Architekt ist der Meinung, dass das Mädchen ihn abzocken will.

SAT.1
