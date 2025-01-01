Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 168
Folge 168: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

Heute: Der Bauarbeiter Hassan Buruk ist mit seinem Motorrad über eine Rampe und auf den am Boden liegenden Andreas Weiske gesprungen. Das Opfer sagt, Hassan habe ihn aus Eifersucht absichtlich schwer verletzt. Der Angeklagte allerdings behauptet, der Sprung sei eine misslungene Mutprobe gewesen. Und: Cora Rink ist angeklagt, weil sie ihrem 7-jährigen Sohn Erik Tabletten ins Essen gemischt haben soll, was bei ihm zu einem Allergie-Schock führte.

