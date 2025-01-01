Richter Alexander Hold
Folge 180: Richter Alexander Hold
43 Min.Ab 12
1. Fall: Der Kneipier Bernd Lübbertz soll seiner Schwiegermutter Gerlinde Bockisch einen Kuchen mit hochgiftigen Tollkirschen gebacken haben. 2. Fall: Der Kamasutralehrer David Reuter führte Charlotte Wenzel in die indische Kunst der Liebe ein. Danach soll er sie um 40.000 Euro betrogen haben. Angeblich wollte er mit diesem Geld ein Kamasutra-Zentrum im indischen Goa aufbauen.
