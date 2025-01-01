Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 1Folge 187
Richter Alexander Hold

Richter Alexander HoldJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 187: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

Heute: Die Angeklagte Annette Valera wird der fahrlässigen Tötung beschuldigt. Als ihr Mann ihre Wohnung betrat, soll sie mit einem Baseballschläger so auf ihn eingeschlagen haben, dass sie seinen Tod verursachte. Sie selbst behauptet, sie habe ihren Mann mit einem Einbrecher verwechselt. Und: Der Zahnarzt Dr. Georg Schüller ist der Körperverletzung und Freiheitsberaubung angeklagt. Ein Patient behauptet, der Angeklagte habe ihn im Behandlungszimmer gefoltert und eingesperrt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen