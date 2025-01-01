Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 194
Folge 194: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

Heute: Prinz Ferdinand von Breitenfeld steht vor Gericht, weil er die kostbaren Juwelen seiner Ehefrau, der bekannten Film-Diva Mi-Mi Anders geraubt haben soll. Diese behauptet, dass der veramte Adelige in Geldnot war, nachdem sie ihn aus der gemeinsamen Villa geworfen hatte ... Und: Ilona Sonntag wird angeklagt, die Garage ihrer ungeliebten Schwester Ester angezündet zu haben. Zur Tatzeit hatte Ester Besuch von Gregor Winter, dem Verlobten von Ilona.

SAT.1
