SAT.1Staffel 1Folge 198
Folge 198: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

Heute: Benjamin Rausch wird vorgeworfen für den Tod seines 6-jährigen Sohnes Danny verantwortlich zu sein. Der Angeklagte soll sein Feuerzeug auf dem Wohnzimmertisch liegen gelassen haben, obwohl er wusste, dass sein Sohn gerne mit Feuer spielt. Das Kind starb in den Flammen. Und: Der arbeitslose Fotograf Urs Lederer wird beschuldigt die arglose Vera Brinkmann unter dem Vorwand, er wolle Fotos von ihr machen, in den Wald gelockt und vergewaltigt zu haben.

SAT.1
