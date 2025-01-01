Der Freier auf dem Straßenstrich/GekreuzigtJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 34: Der Freier auf dem Straßenstrich/Gekreuzigt
45 Min.Ab 12
Der Freier auf dem Straßenstrich: Der Wurstbudenbesitzer Martin Wildenauer soll versucht haben, die Prostituierte Caroline Sommer zu vergewaltigen. Oder will sich Caroline nur an ihm rächen? / Gekreuzigt: Der Sektenführer Guido Tormann wird angeklagt, Jörn Hartung niedergeschlagen und an ein Holzkreuz genagelt zu haben. Der Angeklagte bestreitet die Tat.
