Streit nach Millionenquiz/Verführte oder Erpresserin?Jetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 42: Streit nach Millionenquiz/Verführte oder Erpresserin?
44 Min.Ab 12
1. Fall: Der Landwirt Thomas Heimstett steht wegen Brandstiftung vor Gericht. Er soll den Stall seines Bruders in Brand gesteckt haben, nachdem der ihm als Telefon-Joker bei einem Quiz angeblich absichtlich eine falsche Antwort gab. 2. Fall: Silke Baumann steht wegen Erpressung vor Gericht. Sie soll ein sexuelles Verhältnis zu ihrem Chef genutzt haben, um ihn zu erpressen. Sie sagt, sie wurde zum Sex gezwungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick