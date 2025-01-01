Zwei Kinder verloren im Wald/Abtreibung durch TreppensturzJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 51: Zwei Kinder verloren im Wald/Abtreibung durch Treppensturz
45 Min.Ab 12
Zwei Kinder verloren im Wald: Die Geschwister Mario und Saskia Karge sollen monatelang von ihren Pflegeeltern gequält und schließlich ausgesetzt worden sein. Das Ehepaar behauptet, fürsorglich mit den Kindern umgegangen zu sein. Sagen diese die Wahrheit, oder wollen sie die Misshandlungen vertuschen? / Abtreibung durch Treppensturz: Robert Boysen ist angeklagt, weil er die Freundin seines Sohnes die Kellertreppe hinab gestoßen hat. Diese verlor dabei ihr Kind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick