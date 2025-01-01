Richter Alexander Hold
Folge 74: Richter Alexander Hold
44 Min.Ab 12
Entführung aus dem Heim: Das Ehepaar Tanja und Dirk Bachmeier wird angeklagt, ihre beiden minderjährigen Kinder Patrizia und Natalie aus einem Kinderheim entführt zu haben. Sie hatten kein Sorgerecht mehr. Amoklauf im Stau: Heiko Elsig dreht eines Morgens im Verkehrsstau durch und verprügelt einen Radfahrer. Das Opfer ist der Ex-Mann seiner Schwester. Blackout oder geplante Tat?
