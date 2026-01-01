Ein Kindersitz zu wenig/Rache eines Freiers?Jetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 94: Ein Kindersitz zu wenig/Rache eines Freiers?
44 Min.Ab 12
Heute: Katrin (4) wurde auf dem Heimweg vom Kindergarten bei einem Unfall von einem Sicherheitsgurt stranguliert. Der Angeklagte Reiner Lehr hatte keinen Kindersitz für die Freundin seiner Tochter dabei. Wie kam es zu dem Unfall? Und: Mit gezielten Faustschlägen soll Dr. Hanno Leune in einem Berliner Nobelhotel Theo Letten krankenhausreif geschlagen haben. Wollte Leune Lettens Freundin vergewaltigen oder wurde er das Opfer einer Intrige?
