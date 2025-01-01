Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die Aussteiger

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1695
Die Aussteiger

Die AussteigerJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1695: Die Aussteiger

45 Min.Ab 12

Elisa Maurer riss von zu Hause aus, um mit ihrem Freund Benedikt auf der Straße zu leben. Doch nun soll Benedikt ihr erzählt haben, dass er wieder zu seinen Eltern ziehen möchte, um dort die Firma der Eltern zu übernehmen. Hat ihm Elisa deshalb auf dem Dach einer Fabrikhalle eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen, wodurch er vom Dach fiel und starb?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen