Richter Alexander Hold
Folge 1695: Die Aussteiger
45 Min.Ab 12
Elisa Maurer riss von zu Hause aus, um mit ihrem Freund Benedikt auf der Straße zu leben. Doch nun soll Benedikt ihr erzählt haben, dass er wieder zu seinen Eltern ziehen möchte, um dort die Firma der Eltern zu übernehmen. Hat ihm Elisa deshalb auf dem Dach einer Fabrikhalle eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen, wodurch er vom Dach fiel und starb?
