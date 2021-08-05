Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold - Staffel 10, Folge 1700 vom 05.08.2021
45 Min.Folge vom 05.08.2021Ab 12

Stefanie wird ihrer Meinung nach das nächste It-Girl. Ein Song ist schon aufgenommen und auf In-Partys ist sie der angesagte Gast. Jetzt fehlen nur noch die professionellen Fotos eines Top-Fotografen. Als das Fotoshooting jedoch abgebrochen wird, weil es zwischen Stefanie und dem Fotografen zum Streit gekommen ist, soll Stefanie am Abend im Fotolabor einen Brand gelegt haben. Wollte sie sich für die schlechten Fotos rächen oder versucht jemand, ihrer Karriere zu schaden?

