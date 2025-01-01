Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die Stripperin von nebenan

SAT.1 GOLD
Staffel 10
Folge 1705
Die Stripperin von nebenan

Richter Alexander Hold

Folge 1705: Die Stripperin von nebenan

45 Min.
Ab 12

Die Stripperin Mandy ist mit ihrer Tochter in eine kleine Ortschaft gezogen und sorgt dort für Aufruhr, weil sie den ansässigen Ehemännern und pubertierenden Jungs die Köpfe verdreht. Besonders die dort wohnenden Hausfrauen sind geschockt. Die besorgte Agnes versucht, die Stripperin auf eigene Faust aus dem Ort zu vertreiben. Sie soll Mandy eine hinterlistige Falle gestellt haben, bei der die Stripperin vom Fahrrad stürzte und sich schwer verletzte.

