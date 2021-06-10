Die Stripperin von nebenanJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1705: Die Stripperin von nebenan
45 Min.Folge vom 10.06.2021Ab 12
Die Stripperin Mandy ist mit ihrer Tochter in eine kleine Ortschaft gezogen und sorgt dort für Aufruhr, weil sie den ansässigen Ehemännern und pubertierenden Jungs die Köpfe verdreht. Besonders die dort wohnenden Hausfrauen sind geschockt. Die besorgte Agnes versucht, die Stripperin auf eigene Faust aus dem Ort zu vertreiben. Sie soll Mandy eine hinterlistige Falle gestellt haben, bei der die Stripperin vom Fahrrad stürzte und sich schwer verletzte.
