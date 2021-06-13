Richter Alexander Hold
Folge 1709: Ein Job für Papa
45 Min.Folge vom 13.06.2021Ab 12
Bertram Müller ist arbeitslos und soll das Gartenhäuschen der für ihn zuständigen Sachbearbeiterin angezündet haben, da diese ihm keinen adäquaten Job vermitteln konnte. Aber vielleicht beschuldigt ihn die Sachbearbeiterin auch nur fälschlicherweise, denn offensichtlich kennen sich die beiden schon aus früheren Zeiten. Hatte sie noch eine Rechnung mit ihm offen?
