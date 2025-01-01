Richter Alexander Hold
Folge 1718: Opa darf nicht sterben
45 Min.Ab 12
Die rüstige Rentnerin Theresa wird immer wieder von ihrem Schwiegersohn Jens um Geld angebettelt, weil dieser sich selbstständig machen will. Aber Theresa hält den Mann ihrer Tochter für einen Nichtsnutz und will ihn nicht finanziell unterstützen. Theresas Mann würde dem Schwiegersohn vielleicht helfen, doch der Rentner ist seit Längerem wie vom Erdboden verschluckt. Als Jens mit seiner Schwiegermutter sprechen will und in deren Haus geht, wird er brutal niedergeschlagen.
