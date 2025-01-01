Richter Alexander Hold
Folge 1725: Türkische Liebesbriefe
46 Min.Ab 12
Der Brauereibesitzer Heiner Gant setzt seine ganze Hoffnung in seine Tochter Nina. Sie soll eines Tages sein Unternehmen leiten und die Brauerei in eine erfolgreiche Zukunft führen. Den passenden Mann dazu hat er ihr auch schon ausgesucht. Doch plötzlich taucht Tayfun, Ninas Ex-Freund, wieder auf. Aus Ärger darüber, dass der junge Türke seine Pläne über den Haufen werfen könnte, soll der Brauereibesitzer zu einer brutalen Lösung gegriffen haben. Hat er Tayfun umgebracht?
