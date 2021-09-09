Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Abnehmklinik Schmetterling

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1730vom 09.09.2021
Abnehmklinik Schmetterling

Abnehmklinik SchmetterlingJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1730: Abnehmklinik Schmetterling

45 Min.Folge vom 09.09.2021Ab 12

In der Abnehmklinik herrschen strenge Regeln für die übergewichtigen Teenager: Schokolade und andere Süßigkeiten sind absolut tabu! Der 14-jährigen Sina Bussmann gefällt das gar nicht. Hat sie sich deswegen in die Küche der Klinikleiterin geschlichen und Geld aus der Haushaltskasse gestohlen? Oder gehen hinter dem Rücken der Ärztin noch ganz andere Dinge vor, von denen sie bisher keine Ahnung hatte?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen