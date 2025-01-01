Richter Alexander Hold
Folge 1732: Mein Freund, der Stalker
46 Min.Ab 12
Telefonterror, Verfolgungen und dann auch noch eine tote Katze: Isabel behauptet, dass ihr Ex-Freund Martin sie terrorisiert, weil er die Trennung nicht verkraftet. Die Drohungen werden immer beängstigender. Eines Tages wird Martin beim Joggen angeschossen und bricht zusammen. Steckt Isabels neuer Freund Sascha dahinter, weil er den Stalker endlich loswerden wollte?
