Richter Alexander Hold
Folge 1740: Der Familienversager
46 Min.Folge vom 20.12.2021Ab 12
Sebastian Basewitz soll seinen Vater und seine Großmutter kaltblütig mit einem Jagdgewehr erschossen haben. Seine Oma hatte ihm gedroht, die Kreditkarten zu sperren, wenn er seinen überteuerten Lebensstil nicht aufgibt und stattdessen einen Job im Familienkonzern übernimmt. Aber der Angeklagte hat ein Alibi: Er hat mit seiner Freundin telefoniert, als die Schüsse fielen. Und die hat alles mitangehört ...
