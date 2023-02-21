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Richter Alexander Hold

Der Doktor, die Dirne und der Dieb

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1742vom 21.02.2023
Der Doktor, die Dirne und der Dieb

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Richter Alexander Hold

Folge 1742: Der Doktor, die Dirne und der Dieb

45 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 12

Kevin Borch ist bereits mehrfach vorbestraft. Jetzt soll er bei dem Unternehmensberater Dr. Marcus Ranzow eingebrochen sein, während dieser sich gerade mit einer Prostituierten im Schlafzimmer vergnügte. Dr. Ranzow wurde hellhörig und überraschte den Dieb, der ihm daraufhin mitten ins Auge schoss. Dr. Ranzow hat überlebt, aber kann er den Täter auch identifizieren?

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