Der Doktor, die Dirne und der DiebJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1742: Der Doktor, die Dirne und der Dieb
45 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 12
Kevin Borch ist bereits mehrfach vorbestraft. Jetzt soll er bei dem Unternehmensberater Dr. Marcus Ranzow eingebrochen sein, während dieser sich gerade mit einer Prostituierten im Schlafzimmer vergnügte. Dr. Ranzow wurde hellhörig und überraschte den Dieb, der ihm daraufhin mitten ins Auge schoss. Dr. Ranzow hat überlebt, aber kann er den Täter auch identifizieren?
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