Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Richterzimmer-Renovierung

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1744
Richterzimmer-Renovierung

Richterzimmer-RenovierungJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1744: Richterzimmer-Renovierung

46 Min.Ab 12

Die Angeklagte Pia Hofstädt soll von ihrer Chefin 3.000 Euro gestohlen haben. Pia behauptet aber, Opfer einer Mobbingkampagne zu sein. Sie beschuldigt den Sohn der Chefin, der angeblich auf Kosten des Unternehmens sein Partyleben finanziert. Während des emotionalen Prozesses klingelt auf einmal ein verstecktes Handy im Büro von Richter Hold. Wurde er damit belauscht?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen