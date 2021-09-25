Richter Alexander Hold
Folge 1755: Der Auslandsjob
46 Min.Folge vom 25.09.2021Ab 12
Für Stefan Barz ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Er wurde von seiner Firma auserwählt, die Bauleitung eines Projektes in Namibia zu übernehmen. Doch er hat Neider. Ausgerechnet sein bester Freund und Kollege Jochen gönnt ihm den Auslandsaufenthalt nicht. Jochen soll tatsächlich nachts auf Stefans Abschiedsparty eine giftige Schlange in Stefans Bett gelegt haben. An dem gefährlichen Schlangenbiss wäre Stefan fast gestorben ...
