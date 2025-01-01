Richter Alexander Hold
Folge 1758: Am falschen Ende gesparrt
45 Min.Ab 12
Uwe Damaschke ist wegen schweren Raubes angeklagt. Der 43-Jährige ist extrem geizig. Als er letztes Jahr wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde, ging er sogar lieber ins Gefängnis als die verhängte Geldstrafe zu bezahlen. Nach sechs Monaten wurde Uwe wieder in die Freiheit entlassen und musste entsetzt feststellen, dass sich seine Frau Britta inzwischen mit seinem hart verdienten Geld ein neues Leben aufgebaut hat. Hat er deshalb das neue Zuhause seiner Frau verwüstet?
