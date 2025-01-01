Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Ab 12

Volker Berg ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Der 30-jährige Bäcker ist seit sechs Jahren verheiratet - doch das reicht dem Schwerenöter nicht. Zuletzt hatte er eine Affäre mit der ebenfalls verheirateten Paula Schub. Ihr Ehemann Fabian kam dahinter und informierte umgehend die Frau des Angeklagten über dessen Eskapaden. Volker Berg wurde daraufhin von seiner Frau verlassen. Er entwickelte eine ungeheure Wut auf den Mann seiner Geliebten. Wollte er ihn sogar umbringen?

