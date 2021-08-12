Seitensprung mit der ExJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1763: Seitensprung mit der Ex
45 Min.Folge vom 12.08.2021Ab 12
Die Verkäuferin Melanie Wölling beginnt eine Affäre mit dem verheirateten Manfred. Dieser trennt sich schließlich von seiner Frau, die beiden heiraten und bekommen kurze Zeit später eine kleine Tochter. Doch dann geht Manfred wieder fremd und betrügt auch seine zweite Frau Melanie - ausgerechnet mit seiner Ex Andrea. Hat die enttäuschte Melanie deshalb den Sicherheitsmann Boris angeheuert, damit er Andrea zusammenschlägt?
