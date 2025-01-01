Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1770
Folge 1770: Albtraumhochzeit

45 Min.Ab 12

Lucie Baumann ist wegen Körperverletzung angeklagt: Sie soll die Hochzeit ihrer Schwester Mandy auf übelste Weise sabotiert haben. Die Braut wurde in einer Toilette niedergeschlagen. Anschließend hat man der bewusstlosen jungen Frau das Gesicht brutal zerschnitten. Geht die Gewalttat auf der Toilette tatsächlich auf das Konto der jahrelang gedemütigten Schwester der Braut?

