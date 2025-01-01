Richter Alexander Hold
Folge 1774: Taxi Endstation Tod
45 Min.Ab 12
Bernd Neumann ist wegen Totschlags angeklagt. Dabei wurde der 28-Jährige erst vor wenigen Monaten aus der Haft entlassen. Denn Bernd saß dreieinhalb Jahre wegen Vergewaltigung im Gefängnis. Wieder auf freiem Fuß fand er einen Job als Taxifahrer und gliederte sich allmählich wieder in die Gesellschaft ein. Doch dann stieg die attraktive Michaela Krüger in sein Taxi ein. Bernd soll versucht haben, sie gewaltsam zum Sex zu zwingen.
