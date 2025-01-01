Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1777
46 Min.Ab 12

Thomas Wender ist wegen versuchten Mordes angeklagt: Er soll seinen Schulkameraden Hannes auf die Gleise einer U-Bahn geschubst haben. Der 17-Jährige hatte schon immer Spaß daran, andere Schüler zu drangsalieren - besonders hatte er es auf Hannes abgesehen. Doch der setzte sich zur Wehr: Nach einer Schulhofschlägerei zeigte er Thomas an. Der Angeklagte wurde der Schule verwiesen. Hat er sich deshalb an Hannes gerächt?

