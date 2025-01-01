Mord nach dem KlassentreffenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1873: Mord nach dem Klassentreffen
46 Min.Ab 12
Die Investmentbankerin Ina Belcher soll ihre ehemalige Mitschülerin erstochen haben, nachdem sie sie auf einem Klassentreffen wiedergesehen hat. Die beiden Frauen waren einst eng befreundet - bis der Kontakt zwischen ihnen plötzlich abbrach. Was ist damals passiert?
