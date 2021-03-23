Feuer nach der ErbschaftJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1927: Feuer nach der Erbschaft
46 Min.Folge vom 23.03.2021Ab 12
Hannes Seifert hat sein ganzes Vermögen in das Haus seiner alten Tante gesteckt, weil er dachte, er würde es eines Tages erben. Doch als die Tante stirbt, steht er mit seiner Familie vor dem Nichts: Das Haus wurde der Enkelin vermacht. Hat er es deshalb angezündet?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick