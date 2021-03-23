Zum Inhalt springenBarrierefrei
Feuer nach der Erbschaft

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 1927vom 23.03.2021
Folge 1927: Feuer nach der Erbschaft

46 Min.Folge vom 23.03.2021Ab 12

Hannes Seifert hat sein ganzes Vermögen in das Haus seiner alten Tante gesteckt, weil er dachte, er würde es eines Tages erben. Doch als die Tante stirbt, steht er mit seiner Familie vor dem Nichts: Das Haus wurde der Enkelin vermacht. Hat er es deshalb angezündet?

