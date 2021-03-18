Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Preis für eine Niere

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 1955vom 18.03.2021
Der Preis für eine Niere

Folge 1955: Der Preis für eine Niere

46 Min.Folge vom 18.03.2021Ab 12

Monika Schmidt war lange arbeitslos, dann bot ihr Bruder ihr eine Stelle in seinem Autohaus an. Voller Dankbarkeit spendete sie dem Dialysepatienten wenig später eine Niere. Doch kurz nach dem Krankenhausaufenthalt wurde sie wieder entlassen. Hat ihr Bruder sie nur ausgenutzt?

