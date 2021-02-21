Richter Alexander Hold
Folge 1977: Die Poolparty
46 Min.Folge vom 21.02.2021Ab 12
Als Magnus seine Freunde übers Internet zu seinem 18. Geburtstag bitten möchte, stellt er die Einladung versehentlich öffentlich ins Netz. So erscheinen auf seiner noblen Poolparty nicht nur willkommene Gäste. Es wird randaliert, geklaut, das Auto seiner Eltern geschrottet und Magnus endet mit gebrochener Nase im Krankenhaus. Für die Eskalation soll ein junger Maler und Lackierer verantwortlich sein. War er neidisch auf das wohlhabende Elternhaus von Magnus?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick